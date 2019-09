Como toda figura nueva, la implementación del sistema ha generado bastantes dudas e inquietudes y vendrán muchas otras en los próximos días. De momento cabe aclarar que la entrega de información debe cumplirse en forma escalonada, atendiendo al último dígito del número de cédula jurídica de cada sociedad o persona jurídica de que se trate. Sin embargo, a partir del 1.° de setiembre, todos los obligados podrán iniciar la confección de su declaración y enviarla anticipadamente, aunque todavía no estemos en el mes en que le corresponde hacerlo. Anticipar la declaración es recomendable para aquellas personas jurídicas que cuenten con un número considerable de participantes o que deban recabar información en otros países. La declaración se realiza a través de un sitio web y su confección es progresiva, si no se completa en un día, no se pierde la información ya digitada.