Claro está, al no ser realizado, dicho ingreso o gasto no debería considerarse para el cálculo del impuesto sobre utilidad. Sin embargo, por disposición contable, un eventual ingreso no gravable por diferencial cambiario no realizado, se debería incluir como parte del ingreso bruto. En consecuencia, existe la posibilidad de que las municipalidades tomen en cuenta el total de los ingresos para el cálculo de la patente, sin discriminar si realmente se trata de ingreso bruto, o si incluye un posible ingreso por el efecto de la valuación de los saldos antes indicados.