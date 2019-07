“El tema no parece estar definido aún, pues de la redacción del artículo 9 inciso 12) de la Ley del IVA no queda claro si el transporte de combustible se encuentra cubierto por la no sujeción aplicable a la venta de combustibles, así como a las materias primas e insumos utilizados en los procesos de refinación y fabricación”, comentó.