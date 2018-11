Una mercancía es considerada en abandono cuando el importador no regulariza los trámite aduaneros dentro del plazo legal establecido, cuando las mercancías fueron desembarcadas por error y no se reexportaron dentro de un mes a partir de la fecha de su descarga, o cuando las mercancías se encuentren en un depósito fiscal, y transcurrido un mes, no hizo el pago del adeudo tributario, así como otras circunstancias establecidas en el artículo 56 de la Ley General de Aduanas.