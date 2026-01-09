Feria de empleo reunirá oportunidades en turismo y servicios: así puede aplicar

La firma Morpho Travel Experience abrirá 150 plazas laborales en Costa Rica y seleccionará personal durante una feria de empleo este lunes en San José.

Morpho Travel Experience anunció la apertura de 150 nuevas plazas de empleo como parte de su proceso de crecimiento en Costa Rica. La contratación se realizará mediante una feria de empleo programada para este lunes 12 de enero, en San José, según informó la compañía.

La actividad se llevará a cabo en el Hotel Wyndham San José Herradura Hotel & Convention Center, entre las 9 a. m. y las 4 p. m., y estará dirigida a personas interesadas en incorporarse a diferentes áreas operativas, de servicio y corporativas de la empresa.

Las vacantes se distribuirán en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana, así como en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en hoteles operados por la firma. La empresa busca cubrir puestos vinculados a sus operaciones turísticas, gastronómicas y administrativas.

Entre los cargos operativos y de servicio figuran cajeros, vendedores, auxiliares de abastecimiento, asistentes de cocina, personal de restaurante, auxiliares de limpieza y auxiliares de bodega, este último con disponibilidad para laborar en Santa Bárbara de Heredia.

Las plazas corporativas incluyen dibujantes arquitectónicos, arquitectos, auxiliares de tesorería, asistentes contables y contralores, de acuerdo con la información suministrada por la compañía.

Las personas interesadas deben presentarse con su currículum vitae actualizado. En los puestos que lo requieren, también se solicitará carné de manipulación de alimentos vigente.

La empresa atribuyó esta contratación masiva a su estrategia de expansión y fortalecimiento de operaciones en el país, con el objetivo de generar nuevas oportunidades laborales en sectores clave como turismo, gastronomía y servicios.

Morpho Travel Experience opera más de 300 espacios comerciales en aeropuertos, hoteles y atracciones turísticas en 11 países, como parte de su modelo de negocio en la industria de viajes.