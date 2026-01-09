Economía

Feria de empleo reunirá oportunidades en turismo y servicios: así puede aplicar

Una empresa del sector turismo realizará una feria de empleo en San José este lunes. Conozca los puestos disponibles, los requisitos y cómo participar en esta oportunidad laboral

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Las tiendas Britt Shop, que pertenecen a Morpho Travel Experience, atraviesan un proceso de cambio de marca. Hasta el 2 de julio, la empresa había completado la transición de 80 comercios en aeropuertos de los 11 países donde operan.
La firma Morpho Travel Experience abrirá 150 plazas laborales en Costa Rica y seleccionará personal durante una feria de empleo este lunes en San José. (Cortesía: Morpho Travel Experience)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleo privadoVacantesPlazas
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.