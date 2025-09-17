Farmacéutica británica GSK promete invertir $30.000 millones en Estados Unidos

Las inversiones anunciadas por GSK están destinadas a fortalecer su investigación y desarrollo, así como sus capacidades de producción en Estados Unidos.

El grupo farmacéutico británico GSK anunció este miércoles 17 de setiembre que invertirá durante los próximos cinco años $30.000 millones en Estados Unidos, en el primer día de la visita de Estado a Reino Unido del presidente Donald Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el magnate republicano ha presionado, entre otros sectores, a los fabricantes de medicamentos para producir más en su país.

Las inversiones anunciadas por GSK están destinadas a fortalecer su investigación y desarrollo, así como sus capacidades de producción en Estados Unidos, dijo la empresa en un comunicado.

GSK forma parte de las 17 compañías a las que Trump pidió presentar “compromisos firmes” para bajar el precio de sus productos en Estados Unidos antes del 29 de setiembre, bajo amenaza de represalias.

La visita de Estado que realiza hasta el jueves Trump en Reino Unido ha estado marcada por varios anuncios de asociaciones e inversiones entre las empresas de ambos países.

Trump lanzó una serie de aranceles tras llegar nuevamente a la Casa Blanca este año, en un intento por obligar a industrias de varios sectores a aumentar la producción nacional, acusándolas de contribuir a un déficit comercial estadounidense “injusto”.

“La visita de Estado de esta semana reúne a dos países que han liderado el mundo en ciencia e innovación en salud”, dijo la directora ejecutiva de GSK, Emma Walmsley, en un comunicado.

GSK afirmó que quiere desarrollar en Estados Unidos “fábricas y laboratorios biofarmacéuticos de nueva generación”.

El compromiso de este grupo británico incluye un plan de $1.200 millones para construir una fábrica en Pensilvania para desarrollar tratamientos para enfermedades respiratorias y contra el cáncer, además de desarrollar inteligencia artificial en sus cinco sitios de fabricación en el país norteamericano.

GSK dijo que ya cuenta con unos 15.000 empleados en Estados Unidos, y que sus inversiones crearían “cientos de empleos altamente calificados”.

El gigante tecnológico estadounidense Google anunció el martes que invertirá más de $6.790 millones en centros de datos y proyectos de inteligencia artificial (IA) en Reino Unido.