Economía

Familia demanda a resort en Estados Unidos por servir chocolate muy caliente

Un chocolate caliente servido en un resort de lujo desató una demanda en Estados Unidos tras provocar lesiones a una menor.

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Por AFP
La entrega de un chocolate caliente sin tapa a una niña derivó en una demanda contra un resort de esquí en California.







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AFP

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