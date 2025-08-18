Economía

Estos supermercados darán factura electrónica únicamente a clientes registrados en Tributación

Medida regirá a partir del sábado 23 de agosto

Por Arianna Villalobos Solís

Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí informaron, este lunes, de que emitirán facturas electrónicas únicamente a los clientes inscritos ante la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda








TributaciónFactura electrónicaWalmartPalíMaxi PalíMasxmenos
Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

