Estos supermercados darán factura electrónica únicamente a clientes registrados en Tributación

Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí informaron, este lunes, de que emitirán facturas electrónicas únicamente a los clientes inscritos ante la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda

De acuerdo con un comunicado de prensa divulgado por Walmart, la medida aplicará en todas las 339 tiendas físicas y plataformas digitales de la cadena en el país a partir del sábado 23 de agosto.

La disposición obedece a los lineamientos de la versión 4.4 del Sistema de Comprobantes Electrónicos, parte del proceso de implementación de Hacienda Digital por la Autoridad Tributaria.

Walmart indicó que, para recibir una factura electrónica, los clientes inscritos en Hacienda deberán facilitar su información una sola vez para registrarla en el sistema. Los datos requeridos son los siguientes:

Número de identificación (NITE, DIMEX, cédula física o su equivalente). Nombre y número de actividad económica. Dirección fiscal (provincia, cantón, distrito y otras indicaciones). Correo electrónico.

Para los clientes no inscritos, la cadena de supermercados señaló que continuará disponible la opción de recibir el tiquete de compra y, en caso de requerirlo, podrán solicitar que este incluya su nombre.

“Este tiquete servirá como respaldo totalmente válido para efectos de garantía, cambios o devoluciones, conforme a las políticas comerciales de Walmart Centroamérica”, precisa el comunicado.