Estos supermercados darán factura electrónica únicamente a clientes registrados en Tributación

Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí informaron, este lunes, de que emitirán facturas electrónicas únicamente a los clientes inscritos ante la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda
