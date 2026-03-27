Estas son 7 estrategias que usan multinacionales ante la apreciación del colón frente al dólar

Ante la apreciación del colón frente al dólar, las empresas multinacionales aplican estrategias como bonos de compensación, esquemas salariales mixtos y ajustes selectivos para responder a la presión de colaboradores que buscan mantener su poder adquisitivo.

Ante la continua apreciación del colón frente al dólar, las empresas multinacionales aplican distintas estrategias para enfrentar la presión de sus colaboradores, que piden ajustes salariales en dólares.

Jessica Barrantes, consultora en Talento Humano y mentora en empleabilidad ejecutiva, explicó que las empresas de capital extranjero que generan ingresos en dólares ajustan sus decisiones según su capacidad financiera y las características de su personal.

Entre las principales medidas destacan:

⇒ Tipo de cambio “piso”

Algunas compañías fijan internamente un tipo de cambio mínimo para convertir el salario a colones, aunque en el mercado esté más bajo. La empresa asume la diferencia.

⇒ Bonos de compensación

Las empresas otorgan bonos de compensación cambiaria. Según Barrantes, se trata de pagos discrecionales o semestrales que compensan parcialmente la pérdida por el tipo de cambio del dólar respecto al colón. No modifican el salario base.

⇒ Conversión parcial a colones

Algunas firmas migran a esquemas mixtos: una parte del salario se paga en dólares y otra en colones. Así reducen la exposición al tipo de cambio sin eliminar el beneficio de la divisa.

⇒ Ajustes ‘quirúrgicos’ por puesto

Los aumentos dejan de ser generales. Se concentran en puestos críticos y difíciles de reemplazar, definidos con datos de mercado en tiempo real.

⇒ Beneficios no salariales

Las empresas fortalecen los llamados Total Rewards. Incluyen seguros médicos complementarios, días extra de vacaciones, subsidios de transporte o alimentación y teletrabajo, entre otros.

⇒ Compensación variable

Se priorizan bonos ligados a métricas claras —como desempeño— en lugar de aumentos fijos. Esto permite compartir resultados sin elevar la planilla base.

⇒ Reducción de planilla

Barrantes explicó que esta es una decisión que las empresas utilizan como último recurso y se aplicaría cuando las medidas anteriores no equilibran los costos.

Menos contratación

La Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras) advirtió que, la apreciación del colón frente al dólar, crea un entorno más restrictivo para las empresas, lo que se traduce en una moderación de los ajustes salariales y una mayor cautela en la contratación.

Además, señaló que una baja prolongada en el valor de la divisa puede inclinar decisiones de localización o expansión de empresas hacia países con costos operativos más competitivos.

Por su parte, Marianela Urgellés, directora general de Cinde, dijo que se observa una tendencia hacia ajustes salariales diferenciados, focalizados en talento crítico y posiciones difíciles de cubrir, junto con mayor cautela en contrataciones en funciones de corte más operativo.

“La contratación se está volviendo más exigente en productividad y más concentrada en perfiles especializados y funciones de mayor valor agregado”, apuntó Urgellés.

Luis Vargas, economista e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR), planteó que las personas en busca de empleo en el sector multinacional podrían demandar mayores salarios en dólares para no perder su poder adquisitivo, situación que presiona los salarios al alza y afecta las expectativas de empleabilidad.