Economía

Estas son 7 estrategias que usan multinacionales ante la apreciación del colón frente al dólar

Empresas que pagan en dólares buscan cómo sostener su competitividad sin disparar costos por el tipo de cambio

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Representación conceptual de tipo de cambio colón dólar y estrategias salariales en multinacionales, con dinero en colones y dólares, calculadora y piezas de rompecabezas que simbolizan ajustes laborales.
Ante la apreciación del colón frente al dólar, las empresas multinacionales aplican estrategias como bonos de compensación, esquemas salariales mixtos y ajustes selectivos para responder a la presión de colaboradores que buscan mantener su poder adquisitivo. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN y Shutterstock /Fotocomposición en Canva/Archivo LN y Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tipo de cambioApreciación tipo de cambioMultinacionalesTalento humano
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.