Economía

Estados Unidos y México inician conversaciones formales para revisar de forma conjunta el T-MEC

En la reunión participaron el responsable de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
En la imagen, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Claudia Sheinbaum, mandataria de México. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
T-MECEstados UnidosMéxicoTLC Estados Unidos y México
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.