Estados Unidos impone aranceles a Nicaragua a partir de 2026 por violaciones a derechos humanos

Nicaragua enfrentará aranceles de hasta 15% más un recargo del 18% ya vigente, según decisión oficial de EE. UU.

El representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), decidió este miércoles imponer aranceles a las exportaciones de Nicaragua a partir del 1.º de enero de 2026, como parte de las medidas relacionados con abusos de los derechos laborales, los derechos humanos y libertades fundamentales, y desmantelamiento del estado de derecho.

La medida fue implementada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, informó el USTR por medio de un comunicado de prensa este 10 de diciembre.

“La acción de respuesta de hoy sigue a la determinación del USTR de que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua son irrazonables y sobrecargan o restringen el comercio de los EE. UU.”, detalló la entidad.

El gobierno de Donald Trump sugirió la suspensión de todos los beneficios del tratado de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta) a Nicaragua, incluyendo las concesiones arancelariasy la posibilidad de aplicar aranceles de hasta el 100% a todas las importaciones nicaragüenses.

Las propuestas forman parte de un informe presentado por el USTR bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La investigación inició el 10 de diciembre de 2024, bajo la administración de Joe Biden.

El 22 de octubre pasado, el USTR decidió abrir una consulta pública sobre las propuestas derivadas de la investigación, el plazo venció el 19 de noviembre de 2025.

“Teniendo en cuenta más de 2.000 comentarios públicos y consultando con expertos de agencias gubernamentales y asesores autorizados, a partir del 1.º de enero de 2026, Estados Unidos impondrá un arancel que se implementará gradualmente durante dos años sobre todos los bienes nicaragüenses importados que no sean originarios del DR-Cafta”, informó Washington este miércoles.

El arancel se establecerá en 0% el 1 de enero de 2026 y aumentará al 10% el 1.º de enero de 2027 y al 15% el 1.º de enero de 2028. Cualquier arancel se acumularía con otros, como el arancel recíproco existente del 18%, establecido desde abril pasado.

”Además, si Nicaragua muestra una falta de progreso en abordar estos problemas, este cronograma y estas tarifas pueden modificarse“, anunció el USTR.