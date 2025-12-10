Economía

Estados Unidos impone aranceles a Nicaragua a partir de 2026 por violaciones a derechos humanos

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles escalonados a las exportaciones de Nicaragua desde 2026, informó Washington este 10 de diciembre.

Por Gustavo Ortega Campos
Mapa de Centroamérica con lupa sobre Nicaragua y un retrato del expresidente estadounidense Donald Trump, en referencia a la propuesta de suspender a Nicaragua del tratado comercial DR-Cafta por abusos a los derechos humanos.
Nicaragua enfrentará aranceles de hasta 15% más un recargo del 18% ya vigente, según decisión oficial de EE. UU. (Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP/Fotocomposición en Canva/Archivo-AFP)







Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.