Estado de la Educación: herida profunda en la convivencia democrática

El informe del Estado de la Nación expone una herida profunda en la educación de Costa Rica, afectando la convivencia democrática y el futuro de los jóvenes.

Por José Luis Arce

Como sucede cada dos años, la más reciente investigación del Estado de la Nación sobre el sistema educativo ha sacudido, de nuevo, a una opinión pública propensa, por lo general; a la modorra y evadir aquellos tópicos que generen conflicto porque implican reconocer que ciertos intereses capturan desfachatadamente políticas públicas claves o que le muestren una realidad descarnada y cruel que contrasta con esa visión mítica e idílica que esta sociedad ha construido desde una autocomplacencia ingenua y paralizante.








