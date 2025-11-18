Economía

Esta es la nueva plataforma que promete cambiar cómo venden y distribuyen las pymes en Costa Rica

¿Su pyme vende por WhatsApp, Facebook o tienda en línea? Esta plataforma promete ordenar inventario, pagos y entregas en una sola herramienta pensada para negocios costarricenses

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Mano de una persona utilizando una calculadora sobre una mesa con documentos y una computadora portátil en el fondo, representando el cálculo del impuesto anual para personas jurídicas en Costa Rica.
BCR, Correos, INS y Mastercard lanzan plan piloto Pymexpress, plataforma que conecta redes sociales, tiendas en línea y logística nacional para 350 pymes. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPymes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.