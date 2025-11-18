Esta es la nueva plataforma que promete cambiar cómo venden y distribuyen las pymes en Costa Rica

El Banco de Costa Rica (BCR), Correos de Costa Rica, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Mastercard lanzaron Pymexpress, un ecosistema digital que en su plan piloto apoyará a 350 pequeñas y medianas empresas con soluciones integradas de pago, logística y gestión de inventarios.

La iniciativa, llamada Ecosistema Digital para Pyme, busca fortalecer la competitividad del sector empresarial costarricense con herramientas tecnológicas, financieras y logísticas en una sola plataforma, orientada a negocios de diferentes regiones y actividades productivas.

Pymexpress se presenta como una solución que permite a las pymes sincronizar en tiempo real su inventario en todos los canales de venta físicos y digitales, con conexión a la versión 4.4 de la factura electrónica del Ministerio de Hacienda, procesamiento de pagos seguros y administración centralizada de sucursales.

La plataforma se integra con WhatsApp, Facebook, Instagram y tiendas en línea, lo que facilita a los emprendedores manejar pedidos, existencias y puntos de venta desde una sola operación, incluso cuando tienen varias sucursales en distintas zonas del país.

El componente logístico del ecosistema se apoya en la red de Correos de Costa Rica, que gestionará la distribución nacional de los productos. La promesa para las empresas es acceder a capacidades de entrega similares a las de compañías de mayor tamaño, con un modelo ajustado a las necesidades de pequeño y mediano negocio.

La herramienta se diseñó con funciones de alertas automáticas, reportes en tiempo real y paneles unificados, para que el empresario tome decisiones con base en datos sobre ventas, inventario y desempeño por canal.

El plan piloto se plantea como el primer paso hacia un modelo integral de apoyo a las pymes, con la intención de ampliar la cobertura del programa en futuras etapas y llegar a un número mayor de emprendedores en todo el territorio nacional.

Las empresas interesadas en sumarse al ecosistema pueden solicitar información al correo pymexpress@correos.go.cr o realizar la inscripción en el sitio web oficial www.pymexpress.com, donde se detallan requisitos, condiciones y alcances del programa.