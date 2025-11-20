Economía

España condena a Meta y la obliga a indemnizar a medios por ‘competencia desleal’

Meta había sido demandado por haber usado datos de usuarios sin su consentimiento para crear perfiles publicitarios individualizados

Por AFP
El logotipo del gigante de los medios Meta mostrado en un teléfono inteligente.
El tribunal mercantil de Madrid encargado del caso consideró que la empresa estadounidense obtuvo “una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







MetaEspañaMedios de comunicaciónFacebookInstagram
