Grupo AnalogFolk anuncia apertura en Costa Rica de su proyecto With Robots

El Grupo AnalogFolk (AFG) anunció la apertura en Costa Rica de su proyecto más reciente, el With Robots, para lo cual necesitará contratar a desarrolladores de software, gerentes de proyectos técnicos, ingenieros de seguros de calidad y expertos móviles.

La compañía se dedica a ayudar a las marcas a entregar sus proyectos de ingeniería tecnológica, desarrollo web y producción publicitaria, incluida la adaptación y localización automatizada de contenido, de manera más eficiente, efectiva y con mayor impacto.

Así lo se explica en un comunicado que emitió, este jueves 23 de setiembre, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), según el cual los interesados en concursar por una plaza deben ngresar a https://www.withrobots.com/ y darle clic en Contact Us/ Work for Us.

De acuerdo con el informe, la nueva compañía del Grupo Analogfolk aborda los problemas de la industria como la baja calidad creativa en la publicidad programática, la coherencia de la marca en los ecosistemas digitales y el costo de ofrecer contenido personalizado.

El grupo tiene oficinas en Londres, Ámsterdam, Nueva York, Hong Kong, Shanghái y Sídney, en asociación con marcas como Bayer, Beats by Dre, Foot Locker, L’Oreal, Nike, Netflix, Unilever.

“AnalogFolk ha desarrollado soluciones tecnológicas para marcas líderes durante más de una década; sin embargo, durante los últimos 12 meses lo que estaba claro es que este mismo talento es capaz de desempeñar su papel en resolver problemas más amplios de la industria, como el 66% de los consumidores que piensan que la publicidad de las empresas es muy repetitiva y el 90% de las campañas programáticas carecen de creatividad dirigida”, explicó Guy Wieynk, CEO de AFG, en el comunicado.

Para el ministro de Comercio Exterior (Comex), Andrés Valenciano, la llegada de esta empresa es una nueva muestra de confianza en Costa Rica.

“Desde el sector de comercio exterior nos complace ver como industrias enfocadas en la innovación y la tecnología han encontrado las capacidades requeridas para establecerse y administrar líneas de negocio que ofrecen servicios a las marcas más importantes y grandes del mundo”, declaró el jerarca.