Costarricenses tendrán acceso a 3.500 acreditaciones en habilidades de alta demanda laboral en Coursera

La plataforma tecnológica Future Up y el servicio global de aprendizaje en línea, Coursera, ponen a disposición 3.500 acreditaciones en habilidades de alta demanda laboral en el país.

Esta alianza brinda un acceso especial a certificaciones ilimitadas en el 100% del catálogo de cursos gratuitos del proveedor global de educación en línea.

Las personas puedan acreditarse “después de llevar los cursos que deseen por un costo único de $60 (¢32.820 según el tipo de cambio actual), durante dos meses en la plataforma de Coursera, que actualmente cuenta con más de 7 mil contenidos de formación a cargo de más de 275 universidades y compañías de clase mundial”, según indica el comunicado difundido por Cinde.

“Estamos encantados de comunicar esta alianza estratégica con Future Up para que usuarios en Costa Rica adquieran este respaldo, se mantengan relevantes en el mercado global y, a su vez, incrementen sus oportunidades para acceder a trabajos formales de alta calidad.

“Las universidades de toda la región están ofreciendo microcredenciales de la industria como electivas profesionales para posicionar mejor a los estudiantes en el mercado laboral y proporcionar una fuente de talento listo para empleadores locales y globales”, dijo Nicole Amaral, líder de Soluciones y Transformación de Habilidades en Coursera para América Latina.

Además, agregó que “este tipo de colaboración puede desbloquear nuevas oportunidades profesionales para estudiantes en toda la región y al mismo tiempo, acelerar la economía local”.

Plataformas impulsan oportunidades de crecimiento profesional para empleos de alta demanda.

Por su parte, Marcos Solano, gerente de proyectos de Future Up, explica que esta alianza es una herramienta “para seguir desafiando y actualizando el desarrollo personal”.

“Las empresas buscan personas que estén dispuestas al aprendizaje continuo, no solo para obtener un título o crecer profesionalmente sino también para seguir desafiando y actualizando su desarrollo personal. La misión de Future Up es guiar a los usuarios, en un mismo lugar, a empatar sus intereses con oportunidades de formación, rápidas, flexibles y asequibles, de manera que, obtengan los conocimientos y destrezas que las empresas multinacionales buscan en Costa Rica”, explicó Solano, gerente de proyectos de Future Up.

Future Up es una empresa que recomienda rutas de aprendizaje, según el perfil de las personas, esto con el fin de fortalecer las habilidades de los costarricenses.

Coursera brinda acceso universal al aprendizaje de clase mundial y es una de las más grandes del mundo con 113 millones de estudiantes registrados.

“Esta licencia de Coursera es una oportunidad única en su tipo, habilitada para Costa Rica, con el fin de que miles de personas adquieran capacitación de clase mundial en idiomas, ciencias de datos, programación, diseño de tecnologías, gestión de proyectos, negociación, marketing y mucho más”, afirma Solano.

Para más información las personas pueden visitar las redes sociales de Future Up. En Facebook se encuentran como Future Up Costa Rica y en Instagram como @_futureupcr.

También quienes estén interesados pueden acceder al beneficio de estas licencias mediante el siguiente enlace.