La ley de las 35 horas "tiene implicaciones tan fuertes que no se podrá salir (de ellas) más que empresa por empresa" porque "las empresas son muy desiguales ante la legislación", ya que mientras las pequeñas ya no están concernidas por la obligación de reducir el tiempo de trabajo, las grandes han negociado acuerdos con los sindicatos y "la mayor parte de ellas no quieren dar marcha atrás", argumentó.