Economía

¿Designó beneficiarios para su pensión? Un descuido podría dejar sin nada a su familia

No registrar beneficiarios en su fondo de pensión puede generar trámites complejos o incluso la pérdida definitiva del dinero acumulado

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Por Silvia Ureña Corrales
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Popular Pensiones alertó que no designar beneficiarios en su pensión puede provocar la pérdida de los fondos, que pasarían a la CCSS tras 10 años sin ser reclamados. (Shutterstock/Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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