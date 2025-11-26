Depositantes de Desyfin: estos son los requisitos para retirar su dinero a partir de este miércoles

Los depositantes de Desyfin que no habían entregado su número de cuenta IBAN pueden retirar su dinero a partir de este 26 de noviembre en las sucursales del Banco Popular.

A partir de este miércoles, todos los depositantes de la Financiera Desyfin S.A. que no brindaron su cuenta bancaria IBAN ante la Administración de la Resolución podrán retirar sus recursos en cualquier agencia o sucursal del Banco Popular (BP).

Los montos habilitados para retiro se aplicarán a cada depositante, según corresponda, hasta por los ¢6 millones garantizados y el 75,58% sobre el exceso de dicho monto, según las distribuciones autorizadas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Los requisitos para el retiro establecidos por la Administración de la Resolución, por medio de un comunicado de prensa son los siguientes:

El trámite es estrictamente personal. No se aceptarán gestiones realizadas por terceros. El retiro se realizará únicamente en ventanilla de agencias y sucursales del Banco Popular. No estará disponible por canales electrónicos o digitales. Las personas físicas deben presentar cédula de identidad vigente y en buen estado. Las personas jurídicas deberán presentar personería jurídica vigente (máximo un mes desde su emisión) y la cédula del representante legal asignado

Por otro lado, la Administración de la Resolución hizo un llamado a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de fraude, y recomendó no compartir información sensible como contraseñas, números de cuenta o cédula por teléfono, correo electrónico o mensajes.

El pasado 9 de octubre, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) oficializó el fin del proceso de resolución de la Financiera Desyfin, un año después de su inicio.

La entidad residual tiene un valor de $126,75 millones. Estos activos serán gestionados por un fideicomiso cuyo fiduciario será Banco Improsa, con el propósito de maximizar la recuperación para los acreedores, incluyendo el cobro de cartera crediticia.