Economía

Depositantes de Desyfin: estos son los requisitos para retirar su dinero a partir de este miércoles

Aviso está dirigido a los depositantes de Desyfin que no brindaron su cuenta bancaria IBAN a la Administración de la Resolución.

Por Gustavo Ortega Campos
11/10/2024 Grecia. Sucursal de la Financiera Desyfin, recientemente intervenida y declarada inviable por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif). Foto: Rafael Pacheco Granados
Los depositantes de Desyfin que no habían entregado su número de cuenta IBAN pueden retirar su dinero a partir de este 26 de noviembre en las sucursales del Banco Popular. (Rafael Pacheco Granados)







