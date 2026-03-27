Economía

Costa Rica supera los $11 millones en inversiones fílmicas y atrae a gigantes como Warner, Discovery y BBC

El país incrementó la cantidad de producciones extranjeras y fortaleció su posicionamiento internacional como destino audiovisual estratégico

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Por Damián Arroyo C.
Costa Rica captó $11 millones en inversiones fílmicas durante el 2024. Las producciones que se llevaron a cabo llegaron a reconocidas plataformas de streaming como Hulu, Netflix, BBC y Hallmark.
Costa Rica registró $11,17 millones en inversiones audiovisuales en 2025 con 87 proyectos y fuerte presencia de productoras internacionales. (Procomer/Cortesía Procomer)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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