Costa Rica supera los $11 millones en inversiones fílmicas y atrae a gigantes como Warner, Discovery y BBC

Costa Rica registró $11,17 millones en inversiones audiovisuales en 2025 con 87 proyectos y fuerte presencia de productoras internacionales.

Costa Rica captó $11,17 millones en inversiones audiovisuales durante 2025, suma parecida a la del 2024, gracias a la llegada de productoras internacionales y el crecimiento del sector, según datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

El país atendió 87 negocios audiovisuales internacionales, lo que representó un aumento de 41 proyectos en comparación con 2024. Estas iniciativas estuvieron vinculadas principalmente con producciones extranjeras filmadas en territorio nacional.

Entre las compañías que desarrollaron proyectos en el país destacan Warner Bros. Discovery, Universal y BBC Studios, así como producciones para plataformas digitales, series, documentales y cine.

Según indicó la gerente general de Procomer, Laura López, el avance del sector responde al trabajo articulado entre la promotora y la Comisión Fílmica.

Durante 2025, se gestionaron 141 trámites y 280 documentos técnicos, con tiempos de respuesta entre 24 y 72 horas. Este proceso involucró a cerca de 100 instituciones públicas y privadas, incluidas municipalidades y entidades regulatorias.

La entidad agregó que la actividad generó encadenamientos productivos con empresas costarricenses, en áreas como logística, producción, postproducción y servicios técnicos.

Regiones con mayor actividad audiovisual

Las producciones se distribuyeron en distintas zonas del país. Las regiones Huetar Caribe y Chorotega lideraron con 30 trámites cada una.

Les siguieron:

Región Central: 26 trámites

Pacífico Central: 18

Huetar Norte: 17

Brunca: 11

Occidente: 9

Formación y talento local fortalecen el sector

Procomer indicó que el desarrollo del talento nacional también formó parte de la estrategia. En 2025, programas de capacitación beneficiaron a aproximadamente 250 profesionales del sector audiovisual.

A esto se suma el Costa Rica Media Market (CRMM), considerado el principal mercado audiovisual de Centroamérica y el Caribe. En su edición más reciente registró:

Más de 900 reuniones de negocios

Más de 150 proyectos presentados

50 compradores internacionales de 19 países

La próxima edición se realizará el 14 y 15 de julio de 2026 en San José.