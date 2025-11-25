Costa Rica propondrá acuerdo de intercambio de información tributaria a Panamá

(Video) ¿Qué hará el Ministerio de Hacienda sobre el caso de los Papeles de Panamá?

Las autoridades de Hacienda de Costa Rica anunciaron este martes que propondrán a Panamá la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria, entre otras medidas tendientes a combatir la evasión y elusión fiscal a través de los offshore.

"El Ministerio de Hacienda emprenderá acciones luego de que los medios internacionales y nacionales dieran a conocer una investigación periodística conocida como 'los Papeles de Panamá' (Panama Papers)", que revela evasiones fiscales a gran escala de personalidades políticas, empresariales y deportivas, señala un comunicado oficial.

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dijo que también "se reforzará el grupo de investigación de la Dirección General de Tributación para indagar, caso por caso, a las personas, sociedades y bufetes (locales) mencionados en las distintas publicaciones".

El funcionario dijo que la solución al problema del fraude, la elusión y evasión fiscal "requiere de una reforma integral al sistema tributario costarricense", la cual ha sido propuesta por el gobierno al Congreso pero encuentra fuerte resistencia de algunos partidos políticos y de cámaras empresariales.

Según las autoridades de Hacienda, la evasión y elusión fiscal representan alrededor de un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica, con lo cual podría cubrirse totalmente el déficit fiscal que ronda el 6%.

Para afrontar el problema, la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís propone -entre otras medidas- la creación de un registro de beneficiarios finales de las ganancias generadas por las sociedades anónimas.

También introduce variantes a varios impuestos, incluidos los de la renta y el de ventas, que se transformaría en un impuesto al valor agregado.

En relación con el escándalo de los Panama Papers, Rodríguez afirmó que las sociedades en el extranjero pueden crearse con fines lícitos, "lo cual es normal en un mundo globalizado", pero también han servido en algunos casos para "eludir el cumplimiento tributario".