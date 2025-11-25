Economía

Costa Rica propondrá acuerdo de intercambio de información tributaria a Panamá

EscucharEscuchar
(Video) ¿Qué hará el Ministerio de Hacienda sobre el caso de los Papeles de Panamá?







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Papeles de PanamáPanama PapersMinisterio de Hacienda

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.