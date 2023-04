Volaris anuncia nuevos vuelos desde San José a Nueva York y Los Ángeles

Volaris anunció, este 20 de abril, la operación de dos frecuencias de vuelo entre San José y las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, en los Estados Unidos.

Las nuevas rutas no serán directas y empezarán a operar a partir del próximo 10 de julio, informó la línea aérea de bajo costo.

“Esta ampliación de frecuencias responde a la creciente demanda de viajes de turismo entre Costa Rica y Estados Unidos, y forma parte de la estrategia de crecimiento de Volaris, con el propósito de ofrecer a nuestros clientes más oportunidades de viajar con los precios más bajos,” manifestó Ronny Rodríguez, director de Desarrollo Corporativo de Volaris.

La frecuencia entre San José y Los Ángeles, con escala en Ciudad de Guatemala, será la primera en iniciarse el día 10 de julio Los vuelos serán los días lunes, jueves y sábados.

La previsión es que cada vuelo salga desde la terminal Juan Santamaría a las 8:16 a.m. y llegue a la capital chapina a las 9:49 a.m., posteriormente, saldrá hacia Los Ángeles a las 11:19 a.m. y arribará a dicha ciudad a las 3:15 p.m.

Mientras que a la vuelta, la aeronave saldrá a las 4:26 p.m., llegará a Guatemala a las 10:27 p.m. en donde tendrá la escala. Hacia Costa Rica saldrá a las 11:36 p.m y aterrizará a las 1:08 a.m.

La frecuencia entre San José y Nueva York tendrá escala en El Salvador y comenzará a operar a partir del próximo 11 de julio. Los vuelos serán los días martes, miércoles, viernes y domingo.

El vuelo de ida saldrá de San José a la 1:31 p.m. y llegará a El Salvador a las 3:08 p.m. Posteriormente, retomará la ruta a las 4:08 p.m. y aterrizará en el aeropuerto John F. Kennedy a las 11 p.m.

La ruta de vuelta se iniciará, desde Nueva York, a las 2:09 a.m. y llegará a las 5 a.m. a El Salvador. Desde este país saldrá a las 6 a.m. y arribará a la terminal tica a las 7 a. m.

Volaris es una aerolínea mexicana que vuela al país desde noviembre del 2016.