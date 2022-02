Útiles y uniformes básicos cuestan desde ¢84.000 hasta ¢110.000 para curso lectivo 2022

El regreso a clases presenciales para este curso lectivo del 2022 significa un gasto promedio desde los ¢84.000, por estudiante de primaria, hasta los ¢110.000, para los de secundaria, según un estudio de mercado efectuado por la Dirección de Calidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La estimación se realizó con base en un paquete básico para escuela y colegio que incluye cinco pares de medias, tres camisas o blusas; dos pantalones o enaguas; un par de zapatos y un bulto. Además se incluyen cuadernos, bolígrafos, lápices, hojas blancas, hojas rayadas, un juego de geometría y un diccionario.

Luisa Díaz, directora de Calidad del MEIC, detalló que la recopilación de la información para el estudio se efectuó entre el 6 y 11 de enero anterior. Además, se hizo una verificación del cumplimiento técnico de etiquetado en 31 establecimientos comerciales de la Gran Área Metropolitana (GAM). “El 93% de los productos que se ofrecen en el mercado cumplen con las disposiciones reglamentarias, así como los comercios con su obligación de demostrar los precios accesibles al consumidor” destacó la funcionaria.

El análisis de la institución se basa en un cálculo promedio de costos con base en la información de locales consultados, y no contempla el precio de libros de texto, calculadora científica y matrícula.

Además, el informe del MEIC no efectuó un comparativo del costo total del regreso a clases del 2022 respecto al del año anterior, dado que en el 2021 no se realizó el monitoreo de precios de uniformes y calzado escolar. Dicha situación ocurrió porque el Ministerio de Educación Pública (MEP) recomendó, en el 2021, usar los uniformes del 2020 pues no se usaron por la cancelación de la clases presenciales a raíz de la pandemia.

El Ministerio sí realizó la comparación de costos solo en el paquete básico de útiles escolares cuyo valor promedio es de ¢20.409 para este año, es decir, un incremento del 30% comparado con los ¢15.666 del 2021. El análisis encontró diferencias de precios altas en útiles similares, pero de distintas marcas, por ejemplo, un borrador de lápiz de tamaño grande en una tienda tenía un costo de ¢50 y en otra de ¢1.290.

“Es importante que los padres de familia hagan una comparación de precios antes de tomar cualquier decisión de compra”, afirmó la vocera del MEIC.

Entre los principales incumplimientos detectados en los comercios estuvieron la falta de la información del nombre del fabricante del producto, del importador o distribuidor; las instrucciones de cuidado y composición del material textil. En el caso del calzado no se informaba sobre el país de origen o los materiales utilizados.