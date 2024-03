Prepare su hogar para las vacaciones: Siga estos consejos para evitar daños en los electrodomésticos

Si usted decidió tomar vacaciones en Semana Santa fuera del hogar, es un momento para tomar en cuenta medidas de seguridad para el cuidado de los aparatos eléctricos y evitar cortocircuitos que pueden ocasionar daños severos en los inmuebles. La Nación conversó con especialistas sobre el tema y estas son algunas recomendaciones.

Una de las primeras medidas sugeridas es apagar (poner en off) los interruptores del tablero (caja de breakers) de la vivienda. Jhan Pérez, docente de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fidélitas, sugiere dejar habilitados solo los breakers que generan el encendido de algunas luces.

Sin embargo, Pérez señala que existe la opción de instalar apagadores inteligentes que pueden controlarse a distancia, desde el lugar donde la persona se encuentre de vacaciones.

Andrés Argüello, docente del departamento de Sistemas de Potencia de la Universidad de Costa Rica (UCR), enfatiza en la importancia del buen estado en que se debe mantener el tablero en los hogares, pues es la instalación que reacciona ante las amenazas de cortocircuitos o cambios de voltaje.

También recuerda que si la casa no tiene cable/varilla de tierra instalado, es recomendable dejar desconectados aparatos electrónicos sensibles, como los televisores, microondas y los routers de wifi.

LEA MÁS: Aires acondicionados llegan en cifras récord a Costa Rica: ¿qué debo saber antes de adquirir uno?

Argüello recomienda revisar el estado de las instalaciones eléctricas como prevención a cortocircuitos. Advierte que, en ocasiones, cuando se realizan trabajos temporales en el sistema eléctrico pueden ocurrir descuidos, como dejar los cables en superficies con filo que podrían cortar su cobertura protectora y dejarlos expuestos.

“Estas situaciones pueden suceder en cualquier momento. El asunto es que cuando no hay personas en la casa, no se pueden atender las emergencias”, comenta Argüello. Por ello, sugiere a las personas cerciorarse de que no queden cargas grandes conectadas, aparatos encendidos, y poner mayor atención en artículos que tienen mucho tiempo de uso.

También plantea la importancia de tomar precauciones con las mascotas, pues estas pueden ocasionar daños en las instalaciones eléctricas del hogar o incluso en algunos aparatos. En este caso, dice, lo que corresponde es revisar que los cables eléctricos no queden al alcance de los animales domésticos. De igual manera, recomienda dejar apagados los calentadores de agua.

Los electrodomésticos

Eduardo Córdoba, especialista en seguridad de electrodomésticos de Tiendas Gollo, indica que es recomendable desconectar los electrodomésticos principales, como la lavadora, secadora, horno, y otros aparatos que podrían representar un riesgo de incendio si se quedaran encendidos accidentalmente.

En cuanto al uso cotidiano de los aparatos, aconseja revisar que no exista ningún tipo de desgaste o apertura en los mismos. Si es así, lo mejor es llevar a reparar el artículo o descartarlo, llevándolo a un centro de acopio responsable.

Córdoba también sugiere a las familias considerar la instalación de alarmas de humo. Esta herramienta puede ayudar a proteger el hogar y evitar una tragedia mayor. También, colocar cámaras de seguridad que tengan conexión al celular para poder monitorear las áreas de la casa con artículos electrónicos.

La tecnología también puede ser un soporte para la seguridad externa de los inmuebles. Jhan Pérez, de la Universidad Fidélitas, sugiere la instalación de cámaras de seguridad que transmiten vía wifi y almacenan las grabaciones en la nube, para mantener la vigilancia a distancia. El precio de las cámaras wifi para exteriores va desde los ¢25.100 más envío, de acuerdo a un sondeo realizado en tiendas en línea.

Otras opciones referidas por Pérez son la iluminación exterior con sensores de movimiento y cercos eléctricos con alarma wifi.