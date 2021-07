Monopolios: Obama rompe con inmovilismo de administración Bush

Washington (AFP). La administración del presidente estadounidense Barack Obama rompió este lunes con el "laissez-faire" de los años de George W. Bush en materia de lucha contra los abusos de posición dominante, para acercar su posición a las de otros grandes países industrializados.

El cambio se materializó con la abrogación de un documento del departamento de Justicia publicado en setiembre por la anterior administración, que explicaba como interpretar la reglamentación sobre la libre competencia.

"Creo que las conclusiones del informe no aciertan en su objetivo, por esta razón lo abrogamos. Su principal debilidad es que erigían demasiados obstáculos a los esfuerzos del gobierno en materia anti-trust", subrayó Christine Varney, adjunta del departamento de Justicia a cargo de casos de monopolio, en una conferencia en Washington.

Su retiro "constituye un cambio de filosofía y la mejor forma de hacer saber a todo el mundo que la división anti-trust (del departamento) entablará demandas con determinación cuando los grupos monopólicos intenten utilizar su posición dominante en el mercado para eliminar a la competencia y afectar a los consumidores", afirmó.

Durante su campaña presidencial, Barack Obama había atribuido al ex presidente George W. Bush una de las peores performances en materia de defensa del consumidor.

El cotidiano The New York Times subrayó el lunes que en la administración del ex presidente George W. Bush (2001-2009) no se entabló ninguna demanda por problemas de monopolio, mientras que durante los años 1990 las decisiones más espectaculares adoptadas en Estados Unidos para defender la libre competencia -como las dictadas contra Microsoft e Intel- fueron resultado de una iniciativa del departamento de Justicia.

La administración Obama hereda casos delicados en los sectores de informática e internet, actividades que bajo la presidencia de Bush registraron un avance considerable.

El fabricante de microprocesadores Intel debería ser objeto el miércoles de una fuerte sanción de la Unión Europea por abuso de posición dominante. Microsoft e IBM también fueron demandados en Europa.

"En momentos en que nos dirigimos hacia una economía mundializada, cooperaremos estrechamente con otras autoridades antimonopólicas y no debemos esperar la obtención de mejores resultados en una jurisdicción que en otra", afirmó Varney.

En relación al creciente dominio de Google en internet, Varney dijo que "en Estados Unidos recompensamos el éxito y yo aplaudo a las empresas que alcanzan un gran éxito, en particular en las tecnologías en los últimos 10 años. Pero lo que trato de decir es que cuando se triunfa, cuando se tiene cierto control sobre el mercado, se debe estar atento a las reglas".

Una organización que se opone a los monopolios en la alta tecnología, la Computer and Communications Industry Association, se congratuló por estos anuncios.

"Es claro que hay un nuevo sheriff en el pueblo. Hay tantas cosas que fueron ignoradas por la administración anterior que lo esencial del trabajo consistirá en recuperar el tiempo perdido", subrayó el grupo.