Hoy hace 50 años: Costa Rica iniciaba exportación de carne a Japón

El embajador Baltiérrez y acompañantes observan la sección de matanza. (Rafael Pacheco Granados)

Texto original publicado por La Nación el 14 de noviembre de 1971.

La primera exportación de carne al mercado de Japón, abierto a partir del 5 de diciembre para productos pecuarios costarricenses, se hará el 8 del citado mes. Así lo comunicó el Dr. Miguel Ángel Rodríguez, director de Ganadera Industrial S. A. al Dr. Rodolfo Baltiérrez, embajador de Argentina, con motivo de la visita que éste hizo ayer a la planta empacadora de carnes de Colorado.

El embarque será de 40 mil libras. Queda así iniciado tal tipo de exportación, luego de que una misión de técnicos visitó nuestro país el pasado mes de mayo para examinar las condiciones higiénicas de las empacadores y la calidad del producto.

Explicó el Dr. Rodríguez que Ganadera Industrial es un ejemplo del tipo de empresa con participación social. Consta de 270 accionistas financiados por el sistema bancario nacional, y tiene un capital tripartito que financian la Cámara de Ganadera de Guanacaste, las firmas Adela y Cartago Beef Packing.

Un total de 250 reses por día es la capacidad de matanza de la planta. “Pero ahora se destazan 150 por día para la exportación y 200 semanales para el consumo interno. Ello nos ha permitido colocar carne guanacasteca en la meseta central en beneficio del consumidor, ya que los precios son competitivos”. En 1970 se exportaron 11.3 millones de libras de carne, para este año se espera llegar a 12 millones.

En otras noticias:

Protesta por abuso policial

El joven William Dayton Roberts denunció en esta redacción, que fue víctima ayer de un atropello, cometido por dos agentes de seguridad, del Ministerio de Seguridad Pública, en las inmediaciones del correo, cuando se efectuaba una manifestación de universitarios.

Dijo el señor Roberts: “estaba con mi cámara fotográfica tomando fotos para algún periódico de esta capital que pudiera tener interés en ellas, cuando fui acorralado por los dos hombres, quienes en traje de civil me acogotaron. Me exigieron la entrega inmediata de mi cámara, a lo que me negué porque las garantías no están suspendidas, porque no es delito tomar fotografías y principalmente, porque los hombres podrían ser hampones que se aprovechan del tumulto para hacerse pasar por policías”.

“Al parecer eran autoridades porque me llevaron aprehendido a la detención en Cuesta de Núñez. Allí me sometieron a presión durante una hora hasta que lograron arrebatarme el rollo de película donde había únicamente fotos periodísticas. Estos hombres hicieron un despliegue de groserías al detenerme”, concluyó el señor Dayton.

Meteorito contenía diminutos diamantes

Un meteorito de casi kilogramo y medio que atravesó estrepitosamente el tejado de una granja finlandesa en agosto último, contenía diamantes, según se ha comprobado. Es el sexto bólido tan bien dotado declaró el Centro Smithsoniano.

Añadió que los científicos confirmaron que el fragmento del meteorito es de un tipo raro conocido por ureilita, que contienen diamantes diminutos, casi microscópicos. Sin embargo, la cantidad es tan pequeña que carece de valor desde el punto de vista comercial, explicó el Centro.

Este fenómeno particular, determinaron los científicos, estuvo una vez en una órbita alargada alrededor del Sol. En la tarde del dos de agosto, la piedra cayó a través del tejado de una granja en la isla de Havero, en el sudoeste de Finlandia.