6. Encontrando mi JOMO. Ese temor a quedar de lado o no participar; la ansiedad por querer conocer todo lo que se publica en la red, en tiempo real, conocida como FOMO (Fear Of Missing Out), ha dado lugar a la alegría de no participar, o JOMO, (Joy Of Missing Out). Los consumidores quieren proteger su bienestar mental, desconectarse de la tecnología y priorizar lo que realmente quieren y disfrutan hacer.