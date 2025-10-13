Conozca los perfiles más buscados en construcción: la industria ofrece miles de oportunidades laborales en Costa Rica

El sector construcción y el inmobiliario generaron más de 489.000 empleos directos e indirectos en Costa Rica al cierre de 2024, según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Esta cifra consolidó a la industria como una de las más dinámicas del país. Durante los primeros meses de 2025, el empleo en este sector mantuvo su tendencia de crecimiento.

En este contexto, Holcim Costa Rica reforzó su estrategia de expansión al contratar 382 personas en los últimos dos años y lo que va de 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 40%. Este incremento obedeció tanto a la ampliación del negocio como a la diversificación de su portafolio y la profesionalización de procesos.

Del total de nuevas contrataciones, el 28% corresponde a mujeres.

Con más de 500 colaboradores, Holcim desarrolla una estrategia enfocada en la contratación de talento especializado. Sus prioridades incluyen la sostenibilidad, la digitalización y soluciones innovadoras para la construcción, lo que le permitió posicionarse como una de las mejores empresas para trabajar en Costa Rica.

Entre los puestos con más demanda en el sector se encuentran:

Operadores y conductores de equipo pesado y montacargas

Técnicos en mantenimiento industrial eléctrico, mecánico y preventivo

Personal con experiencia en construcción y ferretería para atención comercial

Además de las competencias técnicas, la empresa valora habilidades como liderazgo colaborativo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, conocimientos en sostenibilidad, herramientas digitales y experiencia en seguridad industrial.

Holcim también ofrece formación continua a través de la Universidad Holcim, la Escuela de Salud y Seguridad, plataformas globales, programas de diversidad, liderazgo, mentoría y beneficios competitivos. Asimismo, mantiene alianzas con universidades y centros de formación para impulsar programas de pasantías y desarrollo de jóvenes líderes.

De cara al 2030, la compañía estableció metas para aumentar la participación femenina en operaciones, elevar la presencia de talento joven al 30% y fortalecer los planes de sucesión.

Las personas interesadas en aplicar a vacantes pueden hacerlo mediante Holcim.cr/puestosvacantes, en Computrabajo, en LinkedIn Holcim Costa Rica o al correo reclutamiento.costarica@holcim.com.