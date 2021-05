Hace muchos años, el gerente de un banco les aconsejaba a los miembros de la junta directiva no darle un crédito a un solicitante. Uno de los miembros argumentaba que el solicitante era muy trabajador, a lo cual el gerente replicó: Sí, es cierto, es muy trabajador, pero no le luce. Con lo cual quería decir en un lenguaje muy familiar que aquel empresario, aunque se esforzaba, no producía los resultados que es necesario tener en una empresa sana. Este mismo esquema de esfuerzos sin resultado lo podemos ver en cualquier situación de acción: hay estudiantes que estudian mucho "pero no les luce". Hay vendedores que se empeñan diligentemente, "pero no les luce". Es importante tener idea de cómo lo estamos haciendo en nuestra vida privada. No basta con el esfuerzo. Es necesario que se vean los resultados.