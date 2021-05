Entre las personas que ejercen autoridad, las hay suaves y firmes. La firmeza a su vez puede ser cordial, dura, ruda, cruel y soberbia. El jefe suave no consigue gran cosa. Da una orden y el colaborador puede conseguir fácilmente más plazo, menores exigencias, o hasta que lo liberen del encargo y se lo asignen a un compañero. Lo opuesto a la suavidad es la firmeza, pero esta tiene matices de forma. Una jefe firme y cordial da una orden con amabilidad, con respeto, con consideración, dispuesta a dialogar sobre las circunstancias que afectan al encargo o a la persona, sin levantar la voz; pero sus colaboradores saben que deben cumplirla. Su retroalimentación es constructiva: “El encargo es difícil, pero yo sé que usted tiene todas las condiciones para ejecutarlo”. Un jefe firme y duro, da la orden fríamente. No acepta réplicas. Casi no acepta preguntas. Es como si temiera que un poco de cordialidad debilitaría su posición. O como si sintiera tan desagradable el acto de dar una orden que quisiera acortarlo. Cuando el colaborador reacciona y empieza a preguntarse sobre los detalles del encargo, ya el jefe no está ahí para responderle.