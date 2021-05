Conviene que en las empresas se cuente con un protocolo, un procedimiento, en el cual aparezca la lista de personas que deben enterarse de asuntos de determinada naturaleza. Ahí aparecería la lista de personas a quienes hay que comunicarles que se va a iniciar una determinada campaña publicitaria, o que se han variado los términos del financiamiento que la empresa ofrece, o que se ha creado un nuevo puesto o que se ha incorporado a la empresa un nuevo colaborador. Que no ocurra como ha ocurrido, que en el parqueo no dejan aparcar el auto del nuevo gerente de recursos humanos porque al guarda no se lo habían comunicado. Las empresas tienen asuntos que son confidenciales por razones estratégicas. En los demás, la transparencia es una forma de desarrollar la conciencia de que se es parte importante de un esfuerzo común.