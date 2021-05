En Estados Unidos, cuando se anuncia un televisor en una revista, mostrando una pantalla con un paisaje bellísimo y una alta resolución, se pone una nota en el anuncio diciendo que lo que la pantalla muestra es una fotografía y no la imagen real que el aparato produce. Supongo que no se quiere abusar de la confianza de quienes ven el anuncio. No se quiere abusar del impacto que un anuncio bien hecho tiene en quienes lo ven.