Segundo, tomemos unas reflexiones de Peter Drucker sobre los líderes: "ÖLa prueba definitiva de la sinceridad y la seriedad de una administración es el énfasis inflexible en la integridad del carácterÖ Pues el liderazgo se ejerce a través del carácter Ö El carácter no es algo que el individuo pueda adquirir; si no lo aporta al cargo, jamás lo tendrá. No es algo acerca de lo cual pueda engañarse a la gente. Las personas con quienes un individuo trabaja, y sobre todo sus subordinados, saben en pocas semanas si tiene o no integridad... Nunca debe designarse en un cargo gerencial a la persona que no impone elevadas normas a su propio trabajo... Pero si carece de carácter e integridad, por mucho que sepa, por brillante y eficaz que sea su desempeño, es capaz de destruir Ö el espíritu Ö y el desempeño... No debe designarse en un cargo gerencial a una persona cuyo carácter, a juicio de la alta dirección, no puede servir como modelo a sus subordinados (La Gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, al final del capítulo 36)