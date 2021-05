Una deuda tributaria tendría intereses de casi 25% anual, y dichos intereses, y recargos de mora cuando proceden, no son gastos deducibles del Impuesto de Renta, lo cual tiene como fundamento no subsidiar la morosidad ni la presentación de declaraciones con un cálculo subvaluado del impuesto a pagar. La misma restricción para deducciones ocurre en el caso de los intereses por financiamiento del pago de impuestos, lo cual aplicaría a los intereses pagados a una agencia aduanal que financie el pago de impuestos aduaneros. Esta interpretación administrativa es muy cuestionable, ya que el pago de impuestos forma parte del giro ordinario de una empresa, independientemente de que dicha erogación no genere ingresos gravables. Además, nótese el absurdo formalismo de tal restricción: Si cerca del 15 de diciembre su empresa tiene problemas de liquidez, y hay que pagar impuestos y aguinaldos, lógicamente se endeudará formalmente para pagar aguinaldos, asegurando así la deducción de la carga financiera. Si lo hace al revés, Hacienda lo castiga, basado en un purismo contrario a la realidad financiera y al objetivo de asegurar la puntualidad en el pago de los impuestos.