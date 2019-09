No importa si el presidente de la sociedad tiene limitaciones o restricciones para actuar ante terceros, que pudieron haber sido acordadas por los socios; pues la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que esas limitaciones a los poderes del presidente no son eficaces y deben tenerse por no puestas. Y si el nombramiento del presidente está vencido, igual puede realizar la declaración por disposición expresa de ley. Para los fines prácticos que interesan, el sitio web del Banco Central admite en todos los casos la confección de las declaraciones por parte del presidente.