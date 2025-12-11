Economía

Coca-Cola nombra a Henrique Braun como su nuevo CEO a partir del 31 de marzo

Henrique Braun trabaja para la marca desde hace casi 30 años, es el actual vicepresidente ejecutivo y fue nombrado director de operaciones en 2025

Por AFP
KHARKIV, UCRANIA - 2 DE OCTUBRE DE 2019: Logotipo de Coca-Cola impreso en latas de aluminio (primer plano). Producto de la compañía de refrescos más famosa del mundo.
En 2024, Coca-Cola registró $47.100 millones de ingresos (Mehaniq/Vectores)







