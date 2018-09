Segunda parte. Tomo de préstamo dos comentarios de dos columnistas que conozco y respeto. Una, de Jorge Woodbridge: “Estamos al borde del abismo por no tomar decisiones (...) Toda Costa Rica está por la equidad tributaria, pero no podemos abandonar (..) la eficiencia del estado”. Otra, de Luis Mesalles: “Pienso que, aun cuando el proyecto no es perfecto, y todos tenemos algo que no nos gusta de él, es lo que hay. El tiempo para discusiones concluyó”. El proyecto de reforma fiscal no es perfecto, pero debemos aprobarlo y seguir trabajando para mejorar el sistema tributario y la función y tamaño del Estado.