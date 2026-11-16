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Economía

Clave Fiscal: ¿Puedo ir a la cárcel si no pago mis impuestos correctamente?

Conozca cuándo el no pagar impuestos en Costa Rica pasa de ser una simple multa a un delito penal con penas de cárcel, y cuál figura legal evita la prisión

Ministerio de Hacienda
Existe una extraña percepción entre los obligados tributarios de que en Costa Rica no hay casos donde los contribuyentes hayan sido condenados por el delito de defraudación fiscal, y la realidad es que al menos existen dos sentencias firmes. Alonso Tenorio
Randall Oquendo