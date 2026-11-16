Clave Fiscal: ¿Puedo ir a la cárcel si no pago mis impuestos correctamente?

La respuesta es sí; aquellos contribuyentes que sean condenados por la comisión del delito de defraudación fiscal podrían ir a la cárcel entre cinco y 10 años. ¿Qué define que el no pagar los impuestos de forma correcta tenga como consecuencia que un contribuyente pueda ir a la cárcel?

Lo primero que hay que entender es que artículo 123 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), dispone que las declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes estarán sujetas a la comprobación de la Administración Tributaria (AT).

Iniciado el proceso de auditoría fiscal, si Tributación estima que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito podrá presentar la denuncia ante el Ministerio Público (MP), en cuyo caso la AT deberá abstenerse de continuar con el procedimiento de auditoría fiscal.

Si el MP decide elevar la acusación y el Juzgado Penal eleva el procedimiento a juicio, los jueces deberán valorar si los actos que llevó a cabo el contribuyente tuvieron un propósito o intención clara de defraudar (dolo). De esta forma, no podría haber delito por mera negligencia o culpa.

Randall Oquendo, socio líder de Impuestos y Legal PwC Costa Rica. (Cortesía PWC/Cortesía PWC)

Existe una extraña percepción entre los obligados tributarios de que en Costa Rica no hay casos donde los contribuyentes hayan sido condenados por el delito de defraudación fiscal, y la realidad es que al menos existen dos sentencias firmes donde incluso no solo el contribuyente, sino su familia y el contador público fueron condenados por el delito de defraudación fiscal.

Si no existen más condenas, no es porque Tributación no haya presentado numerosas denuncias ante el MP, lo que ha sucedido es que en la mayoría de los casos los contribuyentes han solicitado la aplicación de la figura establecida en la normativa procesal penal conocida como Reparación Integral del Daño, que es la aplicación de medidas para que el daño provocado por el delito sea reparado en su totalidad.

Si bien este instituto evita que los contribuyentes vayan a la cárcel, implica que esos obligados tributarios no solo paguen el monto de los impuestos determinados más intereses, sino una sanción del 150% sobre los impuestos no pagados, más un pago adicional del 30% sobre los montos debidos por concepto de Reparación Integral del Daño.

En Costa Rica, no pagar correctamente los impuestos no es solo una multa o un ajuste en la declaración; puede ser la puerta de entrada a la cárcel. Si se demuestra que un contribuyente actuó con intención deliberada de evadir impuestos, enfrenta penas de prisión de hasta diez años.

Por eso, detrás de cada declaración tributaria existe el rigor de la ley penal: la evasión fiscal dolosa es un crimen con consecuencias penales reales y severas, que ningún contribuyente debería subestimar.