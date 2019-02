Veamos: la venta de casas, apartamentos o edificios, no está afecta al IVA, la ley ha establecido que los traspasos de inmuebles son no sujetos. Luego y por ello, el desarrollador se convierte en el consumidor final de los servicios de ingeniería, construcción, arquitectura, paisajismo, transporte, etc. todos afectos al tipo general del 13%.