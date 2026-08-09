Clave Fiscal: Canasta básica e impuestos

En Costa Rica, hablar de canasta básica no es hablar de productos “libres de impuestos”, sino de un régimen especial dentro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La regla general es clara: casi todas las ventas de bienes y servicios pagan un 13%. Pero la ley creó una excepción parcial para proteger el consumo esencial de los hogares de menores ingresos: los bienes incluidos en la Canasta Básica Tributaria pagan una tarifa reducida del 1%, no una exención total.

Esa diferencia importa, porque el impuesto existe, aunque en un nivel mucho menor. El diseño del sistema busca un equilibrio entre recaudación y alivio social. El reglamento de la Canasta Básica Tributaria señala que el listado se construye de forma conjunta entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tomando como referencia el consumo efectivo de bienes de primera necesidad de los hogares ubicados en los dos primeros deciles de ingreso, con base en las encuestas del INEC.

Además, la canasta debe actualizarse cuando exista una nueva encuesta de ingresos y gastos de los hogares. ¿Qué bienes comprende ese listado? Principalmente alimentos y artículos indispensables: panes corrientes, arroz blanco, harina, pastas sencillas, leche, huevos, pollo, frijoles, frutas, hortalizas, aceite, azúcar, café, papel higiénico, pasta dental, pañales y algunos útiles escolares.

Pero el beneficio no es automático para cualquier versión del producto: en muchos casos, el reglamento excluye presentaciones “premium”, preparadas o con ingredientes adicionales. En otras palabras, la tarifa reducida está pensada para lo básico, no para sustitutos más elaborados o de mayor valor agregado.

A la vez, hay bienes y servicios que sí están exentos bajo el artículo 8 del IVA y, por eso mismo, no forman parte de la canasta básica tributaria. Entre ellos figuran el alquiler de vivienda bajo ciertos topes, la electricidad residencial para consumos hasta 280 kWh al mes y el agua residencial para consumos hasta 30 metros cúbicos.

La clave para el consumidor es distinguir ambos mundos: la canasta básica paga 1%, mientras que las actividades exentas pagan 0%. Este sistema define cuánto pesa hoy el impuesto en la mesa de los hogares costarricenses.