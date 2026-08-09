Economía

Clave Fiscal: Canasta básica e impuestos

La ley creó una excepción parcial para proteger el consumo esencial de los hogares de menores ingresos

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Por Ricardo González
en la imagen, Ricardo González Mora
Ricardo González Mora es abogado y columnista de Economía, en La Nación. (Cortesía: Ricardo González) (Cortesía Ricardo González/Cortesía Ricardo González)







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