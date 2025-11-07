Cinco rutas aéreas dejaron de conectar con Costa Rica en los últimos meses: esta es la lista completa

Cinco rutas aéreas dejaron de operar en Costa Rica. Aumentaron las salidas hacia casi todos los destinos, menos hacia Colombia.

Cinco rutas aéreas que unían directamente a Costa Rica con ciudades clave del continente americano fueron canceladas por distintas aerolíneas en los últimos meses.

Volaris suspendió la ruta con Tulum, México. GOL Linhas Aéreas puso fin a sus vuelos a São Paulo, Brasil. Avianca eliminó sus conexiones con San Juan, Puerto Rico, y Managua, Nicaragua. Además, Wingo canceló su vuelo a Bogotá, Colombia.

Estas cancelaciones afectan la conectividad directa entre Costa Rica y cinco países estratégicos de la región. Pese a ello, el flujo de viajeros entre los destinos involucrados presenta una tendencia mixta, de acuerdo con cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Fechas de salida de operación

Las fechas en las que estas rutas dejaron de funcionar son las siguientes:

Avianca cesó su ruta San José–Managua el 23 de octubre y la de San José–San Juan, Puerto Rico el 24 de octubre.

cesó su ruta el 23 de octubre y la de el 24 de octubre. Wingo eliminó su conexión Bogotá–San José el 28 de octubre.

eliminó su conexión el 28 de octubre. GOL Linhas Aéreas operará por última vez el vuelo entre São Paulo y San José el sábado 29 de noviembre.

operará por última vez el vuelo entre el sábado 29 de noviembre. En el caso de Volaris, la ruta hacia Tulum dejó de operar el 29 de setiembre, de acuerdo con Aviation Club Center.

¿Qué alternativas quedan?

Pese al cierre de estas rutas, aún existen opciones para viajar hacia estos destinos.

A Managua se puede volar con Copa Airlines , que ofrece tres vuelos semanales, y con Sansa , que tiene cinco vuelos por semana, de lunes a viernes.

se puede volar con , que ofrece tres vuelos semanales, y con , que tiene cinco vuelos por semana, de lunes a viernes. Para llegar a Tulum , no hay vuelos directos. Sin embargo, otras aerolíneas como Aeroméxico, Avianca y Viva Aerobus permiten conexiones con otras ciudades mexicanas.

, no hay vuelos directos. Sin embargo, otras aerolíneas como permiten conexiones con otras ciudades mexicanas. Bogotá sigue siendo accesible mediante Avianca , que mantiene vuelos regulares los lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo.

sigue siendo accesible mediante , que mantiene vuelos regulares los lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Hacia Brasil y Puerto Rico no hay vuelos directos en este momento. Para llegar a estos destinos se requiere realizar al menos una escala.

Costa Rica perdió conexiones aéreas con varias ciudades en América, aunque para algunas de ellas existen alternativas. (Jose Cordero/José Cordero)

Aumentan salidas hacia casi todos los destinos

Los costarricenses han incrementado sus salidas hacia cuatro de los cinco países afectados por las cancelaciones. Solo Colombia mostró una baja en el flujo de salida.

Los mayores aumentos se dieron hacia Brasil y Puerto Rico. En el caso brasileño, las salidas pasaron de apenas 7 en 2024 a 4.151 en 2025. Hacia Puerto Rico, el salto fue de 3 a 1.677 salidas.

Hacia México, el aumento fue de 7.169 salidas, al pasar de 106.131 a 113.300 en 2025, lo que equivale a un crecimiento de 6,7 %. Por su parte, Nicaragua registró un aumento de 2.699 a 4.243 salidas.

En contraste, las salidas hacia Colombia se redujeron en 8.345 viajes.

Cabe destacar que estas cifras solo incluyen el transporte aéreo. Un mismo viajero puede haber realizado más de un vuelo en el año. Además, las estadísticas reflejan el país de la primera escala, no necesariamente el destino final.

Turismo extranjero creció pese a cancelaciones

Las llegadas de turistas por vía aérea desde estos países también reflejan cambios. En todos los casos hubo aumentos, con la excepción de Nicaragua.

Brasil encabezó el crecimiento con 3.922 turistas más, seguido por Colombia, con 2.053 más. En el caso de México, la cifra aumentó en 1.538 personas, mientras que Puerto Rico tuvo un crecimiento de 108 turistas.

El ingreso de personas provenientes de Puerto Rico podría estar influido por el uso del pasaporte estadounidense, que les permite el ingreso sin restricciones adicionales.