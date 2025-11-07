Economía

Cinco rutas aéreas dejaron de conectar con Costa Rica en los últimos meses: esta es la lista completa

Costa Rica perdió vuelos directos a cinco países; así ha cambiado el turismo con la cancelación de estas rutas

Por Luis Enrique Brenes y Damián Arroyo C.
Cinco rutas aéreas dejaron de operar en Costa Rica. Aumentaron las salidas hacia casi todos los destinos, menos hacia Colombia.
Cinco rutas aéreas dejaron de operar en Costa Rica. Aumentaron las salidas hacia casi todos los destinos, menos hacia Colombia. (Canva/Canva)







