China fustiga a Trump por incitar a Europa a ejercer presión económica

Trump pidió el jueves en una llamada a los dirigentes europeos que presionen económicamente a China, debido a su apoyo a Rusia en la ofensiva en Ucrania

Por AFP

China dijo este viernes 5 de setiembre que “se opone firmemente” a toda coacción, después de que el presidente estadounidense Donald Trump alentara a los líderes europeos a presionar económicamente a Pekín en retorsión por su rol en la guerra de Ucrania.








