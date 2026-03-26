¿Busca trabajo en multinacionales? Así puede aplicar al nuevo formato de empleo especializado de Cinde

Cinde prepara un nuevo evento de empleo especializado que conectará talento calificado con empresas multinacionales el próximo 30 de abril.

Las personas que buscan empleo en empresas multinacionales ahora tienen una nueva vía más directa y especializada para encontrar oportunidades acordes a su perfil.

Cinde anunció el lanzamiento de Cinde Jobs Advanced, un formato de eventos diseñados para conectar talento calificado con compañías del sector de servicios corporativos mediante procesos más focalizados.

La primera edición se realizará el próximo 30 de abril y reunirá a 12 empresas multinacionales que buscan llenar puestos en áreas como finanzas, contabilidad, recursos humanos, cadena de suministro, ventas, mercadeo y servicio al cliente.

Este nuevo modelo surge en un contexto en que el sector de servicios corporativos registró una desaceleración de cerca de 2.000 empleos durante 2025, lo que aumenta la necesidad de hacer más eficiente la conexión entre empresas y candidatos.

Además, Costa Rica se ha consolidado como uno de los ecosistemas de inversión extranjera directa más dinámicos de América Latina, con más de 400 empresas multinacionales operando en el país

“Las empresas necesitan cubrir posiciones estratégicas con rapidez y precisión, y los profesionales calificados buscan acceder a oportunidades que realmente correspondan a su perfil. Cinde Jobs Advanced nace como respuesta directa a esa doble demanda”, señaló Marianela Urgellés, directora general de Cinde.

Según explicó la organización, el objetivo es que cada encuentro sea relevante, por lo que los participantes serán previamente seleccionados según su experiencia y formación.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas deben seguir estos pasos para optar por un espacio en el evento:

1. Crear o actualizar su perfil: Ingrese a la plataforma de Cinde Jobs, suba su currículum y complete su información profesional. Además, debe realizar la prueba de idioma BELT (inglés, francés o portugués).

2. Esperar la evaluación: El equipo de Cinde revisará su perfil y lo comparará con las vacantes disponibles. Si su perfil se alinea con lo que las empresas buscan, recibirá una invitación por correo electrónico.

3. Elegir empresas y confirmar asistencia: Una vez seleccionado, podrá escoger con cuáles compañías desea reunirse y confirmar su participación. Esto le permitirá obtener un código QR de ingreso.

4. Asistir al evento: El día de la actividad, los participantes tendrán reuniones previamente agendadas con reclutadores, lo que aumenta las posibilidades de una contratación efectiva.

Tres nichos estratégicos

Según explicó la organización, Cinde Jobs Advanced busca reducir el tiempo y aumentar la precisión en los procesos de reclutamiento.

Las empresas interactúan únicamente con perfiles alineados a sus necesidades, mientras que los candidatos acceden a oportunidades reales acordes a su experiencia.

Además, este modelo se replicará en tres sectores clave considerados estratégicos para el mercado laboral costarricense:

Servicios compartidos (finanzas, recursos humanos, administración).

Tecnología de la información.

Ingeniería vinculada a firmas de manufactura avanzada.

“Cinde Jobs Advanced es una evolución natural de nuestro trabajo. Llevamos años facilitando el encuentro entre talento y empresas, y esa experiencia nos ha enseñado que la especialización genera mejores resultados para todos. No se trata de hacer menos, sino de hacer mejor: que cada interacción cuente, que cada candidato llegue a la mesa correcta y que cada empresa encuentre lo que busca”, destacó Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de Cinde.