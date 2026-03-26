Economía

¿Busca trabajo en multinacionales? Así puede aplicar al nuevo formato de empleo especializado de Cinde

Personas con perfiles especializados podrán postularse a empleos en multinacionales mediante un nuevo formato de Cinde

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Por Yucsiany Salazar
CINDE prepara un nuevo evento de empleo especializado que conectará talento calificado con empresas multinacionales el próximo 30 de abril.
Cinde prepara un nuevo evento de empleo especializado que conectará talento calificado con empresas multinacionales el próximo 30 de abril. (CINDE/Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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