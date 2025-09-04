Economía

Brecha comercial de Estados Unidos crece más de lo previsto por aumento de importaciones

El Departamento de Comercio reportó que el déficit comercial creció más de lo proyectado, impulsado por una nueva ola de compras anticipadas a los aranceles.

Por AFP

Washington. El déficit comercial de Estados Unidos se profundizó más de lo previsto en julio, según datos oficiales publicados este jueves, debido a un aumento en las importaciones justo antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles.








Comercio Estados UnidosDéfict comercialAranceles Trump
