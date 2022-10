BAC Credomatic enfrenta problemas para realizar transferencias por Sinpe a otros bancos

BAC Credomatic afronta, desde la mañana de este sábado 15 de octubre, problemas para ejecutar transferencias realizadas por medio de la plataforma Sinpe desde su banca en línea a otras entidades del sistema financiero.

“Efectivamente hemos tenido algunos inconvenientes esta mañana con las transferencias realizadas por medio de la plataforma Sinpe (...) La situación ya fue detectada y nuestro equipo de Tecnología se encuentra trabajando para corregirla a la mayor brevedad”, confirmo Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de la entidad bancaria.

Sin embargo, no detalló cuándo se restablecería el servicio, el origen de las dificultades, ni el momento en que se hará efectivo el envío de recursos de sus clientes.

El Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) es una plataforma creada y administrada por el Banco Central, que permite a entidades financieras, instituciones públicas y empresas fintech tramitar pagos electrónicos a personas y empresas en tiempo real y de manera diferida.

En las redes sociales de BAC Credomatic, varios clientes se quejaron de que se les retuvo el dinero enviado a cuentas bancarias de otras entidades.

Por ejemplo, en el perfil de Facebook del banco, una usuaria afirmó que el dinero enviado era para el pago de la planilla y necesitaba que resolvieran pronto el problema.

Otra clienta criticó que los recursos enviados a una persona, por la venta de un servicio, no le llega. “Me encuentro molesta porque la plataforma de Sinpe da error, ustedes saben del problema y no advierten al usuario, el dinero queda en el limbo y no tengo acceso al mismo”, afirmó.

Moreno comentó que los servicios de pagos mediante Sinpe Móvil operan con total normalidad desde la aplicación e instó a los clientes a realizar transferencias por esta vía. También mediante el app KASH.