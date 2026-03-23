Bajan tarifas para trámites en Senasa y el Servicio Fitosanitario

La variación interanual negativa de la inflación generó un ajuste a la baja en las tarifas cobradas por entidades del MAG.

A partir del 1.º de abril entrarán en vigencia las reducciones de las tarifas para los trámites del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

La baja de las tarifas se efectúa con base en la variación interanual de -1,23% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cierre de 2025, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por medio de un comunicado de prensa.

De acuerdo con los tarifarios publicados, los valores estarán vigentes hasta el 31 de enero de 2027. La medida no aplica para las tarifas expresadas en dólares estadounidenses.

Entre los servicios que tendrán tarifas reducidas están la inspección de plantas por parte de un médico veterinario, la cuota anual de exportadores de productos no tradicionales y el certificado de exportación o reexportación de productos y subproductos vegetales.

Las nuevas tarifas se encuentran publicadas en los sitios web de Senasa y del SFE, respectivamente.

La entidad explicó que la reducción resultó de un análisis técnico de costos, fundamentado en los datos oficiales del IPC y en el principio de servicio al costo.

El jerarca del MAG, Víctor Carvajal, señaló que el ajuste pretende beneficiar al sector agropecuario nacional y fomentar su competitividad facilitando condiciones más favorables para la producción, la comercialización y el cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios.

La entidad informó que la medida fue establecida en el Decreto Ejecutivo N.º 27763-MAG.