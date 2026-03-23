Economía

Bajan tarifas para trámites en Senasa y el Servicio Fitosanitario

Rebaja tarifaria responde a la caída interanual de la inflación del 1,23% y se mantendrá vigente hasta enero de 2027.

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Por Gustavo Ortega Campos
Profesional observa muestras en microscopio en laboratorio sanitario, relacionado con servicios de Senasa y SFE y la reducción de tarifas en el sector agropecuario de Costa Rica.
La variación interanual negativa de la inflación generó un ajuste a la baja en las tarifas cobradas por entidades del MAG. (Cortesía MAG)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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