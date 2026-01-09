Aunque la inflación fue negativa, estos 20 bienes y servicios subieron con fuerza en 2025

El precio de la piña, el café y yuca estuvieron entre los bienes y servicios que tuvieron un incremento en su valor en el 2025, según el INEC.

La mitad de los 289 bienes y servicios que conforman el índice de precios al consumidor (IPC) tuvieron un crecimiento interanual durante el 2025, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El incremento en el valor de estos artículos ocurrió en un año en que la inflación cerró en terreno negativo, pues finalizó en -1,23%.

Los bienes agrícolas estuvieron entre los de mayor variación. Sobresalen la yuca, piña, café, plátano o el repollo.

A continuación el detalle de los 20 artículos con el mayor incremento en el último año.