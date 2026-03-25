Economía

Antes de comprar en Semana Santa, revise esto: MEIC alerta sobre fallas en ofertas de supermercados

Fiscalización del MEIC detectó que el 78% de ofertas en supermercados incumple normas previo a Semana Santa. Autoridades alertan a consumidores

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Por Silvia Ureña Corrales
El MEIC halló irregularidades en 78% de ofertas en supermercados y advirtió sobre sanciones y derechos del consumidor. (Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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