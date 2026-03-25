Antes de comprar en Semana Santa, revise esto: MEIC alerta sobre fallas en ofertas de supermercados

El MEIC halló irregularidades en 78% de ofertas en supermercados y advirtió sobre sanciones y derechos del consumidor.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó incumplimientos en promociones de supermercados tras una fiscalización realizada en marzo de 2026, en la antesala de Semana Santa. La inspección abarcó 16 comercios en San José, Alajuela, Heredia y Cartago, donde se analizaron 96 ofertas.

La revisión evidenció que un 78% de las ofertas presentaba al menos una irregularidad en materia de publicidad y promociones, según el informe oficial. El objetivo del operativo fue verificar que los consumidores recibieran información clara y veraz en un periodo de alto consumo.

Entre los principales hallazgos, el MEIC identificó que el incumplimiento más frecuente fue la falta de información sobre la vigencia de las promociones, presente en un 71% de los casos. Además, la mitad de las ofertas no indicaba el precio anterior ni el porcentaje real de descuento.

El análisis también detectó que un 17% de las promociones correspondía a ofertas tipo “2x1” o productos gratuitos sin evidencia clara del beneficio. Asimismo, un 15% incluía restricciones poco claras, mientras un 14% señalaba cantidades limitadas sin especificar unidades disponibles.

Otros incumplimientos incluyeron errores en el precio final en un 7% de los casos y, en menor medida, restricciones en los métodos de pago, lo cual contraviene la normativa vigente. Estos resultados reflejan problemas en la transparencia de la información comercial.

Como consecuencia, el ministerio previno a 15 comercios para corregir las inconsistencias en un plazo de 10 días hábiles. En caso de incumplimiento, las autoridades trasladarán el caso a la Comisión Nacional del Consumidor, con posibles multas que alcanzan hasta ¢18.488.000.

La entidad también emitió recomendaciones para los consumidores. Entre ellas, verificar que el precio en oferta sea realmente menor, revisar el costo por unidad en promociones y confirmar que el monto cobrado coincida con el anunciado. Estas acciones buscan fortalecer la protección del consumidor durante temporadas de alto gasto.

Finalmente, el MEIC recordó que mantiene habilitados canales de atención como el 800-Consumo y plataformas digitales para consultas y denuncias, con el fin de facilitar el acceso a la defensa de los derechos del usuario.