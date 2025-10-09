Alemania recorta fondos para microchips y destina €3.000 millones a reparar calles y puentes

El puente azul de Friburgo; al fondo la Iglesia del Sagrado Corazón, en Alemania.

Madrid. El Gobierno alemán destinará €3.000 millones a la reparación de infraestructuras, como calles y puentes, provenientes de la partida presupuestaria que el anterior Ejecutivo de Olaf Scholz había asignado para apoyar a la industria de semiconductores.

El excanciller Scholz había diseñado un plan de €15.000 millones a ejecutar entre 2025 y 2028 para impulsar el sector y reducir la dependencia de Asia. En este sentido, la Unión Europea solo produjo en 2024 el 8,1% de todos los chips del mundo, pese a que su Ley de Chips busca aumentar esa cifra al 20% para 2030.

No obstante, la iniciativa germana ha enfrentado contratiempos, como la cancelación de la fábrica que la estadounidense Intel iba a construir en Magdeburgo, en el este de Alemania, por €30.000 millones.

Berlín ha aprobado, por el momento, subsidios por €2.000 millones, aunque aún no los ha asignado, pese a que varias decenas de empresas se han postulado, superando las expectativas iniciales del propio Gobierno.

Según informó Bloomberg, un portavoz de la alemana Infineon aseguró que los proyectos que ya han recibido ayudas o que las habían solicitado no se verán afectados por la reasignación presupuestaria.