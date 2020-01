El ministro Alvarado explicó, por su parte, que es escuchado por el presidente (de la República, Carlos Alvarado) y por el gabinete y que cuenta con el respaldo del mandatario. “El señor presidente me ha dado todo su apoyo, escucha mucho al ministro del MAG; incluso, algunas veces he sido imprudente en cosas que he dicho”, especificó Alvarado.